Mostra “I Macchiaioli” ad Asti: oltre 1300 visitatori in pochi giorni, ora si guarda al Natale e al nuovo anno

La mostra “I Macchiaioli l’avventura dell’Arte Moderna”, dall’apertura del 19 novembre a Palazzo Mazzetti, ha registrato oltre 1300 visitatori provenienti dal Piemonte, Asti e Torino in particolare con prenotazioni di gruppi e scolaresche, dalla Liguria, dalla Lombardia, provincia di Milano.

Il personale addetto all’accoglienza, al desk di ingresso e visite hanno raccolto numerosi commenti positivi e di apprezzamento per la mostra, ottanta opere esposte quasi tutte inedite al pubblico provenienti da collezioni private in Italia e dall’estero. Numerose anche le telefonate ricevute di persone per informazioni necessarie a programmare una prossima visita.

“Passata questa prima settimana positiva – dice Mario Sacco presidente della Fondazione Asti Musei– si guarda all’immediato al periodo natalizio, ma anche al gennaio al dopo feste periodo per il quale sono già pervenute prenotazioni on line, che fanno ben sperare. Dai commenti del dopo visita – prosegue – le opere sono gradite dal pubblico, dai giovani e piacciono sia per le “lame” di colori, i giochi di luci ed ombre, i paesaggi e i personaggi descritti; sia per la capacità degli autori delle tele ad interpretare in modo originale e innovativo il periodo ottocentesco e i temi risorgimentali vicini al nostro Piemonte. Oltre al periodo storico piace come vengono affrontati i temi della società dell’epoca, il fare e la vita quotidiana descritta in maniera intima e semplice. Una mostra che piace anche più di altre esposizioni aperte in questo periodo in altre città”.

Sabato pomeriggio la visita alla mostra di Vittorio Sgarbi, stimato critico d’arte e amico di Asti, che ha apprezzato l’iniziativa della fondazione di valorizzare le opere de “I Macchiaioli” è stato fatto omaggio di una copia del catalogo.

Ricordiamo che la mostra rimarrà aperta fino al 1° maggio 2022 a Palazzo Mazzetti (corso Alfieri Asti) con il seguente orario: da martedì a domenica dalle 10 alle 19; chiusa il lunedì (la biglietteria chiude un’ora prima). Info: www.museidiasti.com