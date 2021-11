Moncalvo, borsa di studio per studenti universitari: bando online

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Moncalvo il bando di concorso della Fondazione Michele Gaia per l’assegnazione di una borsa di studio quinquiennale per studenti universitari di Moncalvo e Brescia.

La Fondazione porta il nome dell’Ing. Michelangelo Gaia, nato a Moncalvo, che dal 1968, per sua volontà testamentaria, essendo legato a Brescia per motivi di lavoro, decise di lasciare l’abitazione da lui lì costruita e abitata come capitale per l’erogazione di borse di studio a studenti universitari, iscritti a università statali, meritevoli di aiuto economico e nati e o residenti nelle due città a cui si sentiva più vicino, Moncalvo e Brescia.

La rendita dell’immobile di proprietà della Fondazione, viene pertanto utilizzata per corrispondere borse di studio di eguale importo a studenti universitari, nati a Brescia e a Moncalvo. Annualmente è pubblicato un bando di concorso con l’indicazione del numero di borse da erogare e l’importo dell’assegno annuale, somma che nel caso di regolare espletamento degli esami da parte dello studente vincitore sarà corrisposta per tutta la durata del corso universitario.

La somma annuale stabilita di € 2066,00 è corrisposta per tutta la durata del corso universitario stesso, per un importo massimo complessivo di €. 10.329,14. Nell’arco degli anni di attività sono state assegnate circa 60 borse di studio, 2 gli studenti con borse tuttora in corso di erogazione. Anche quest’anno il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di mettere a disposizione due borse di studio da assegnare nell’anno accademico 2021/2022.

Le domande per la partecipazione al nuovo bando devono essere presentate entro il 15 dicembre 2021. Ad esso potranno partecipare gli studenti nati a Brescia e a Moncalvo che abbiano conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2020/2021 con votazione non inferiore a 70/100 e che risultino iscritti a Facoltà Universitarie Statali.

Per ricevere l’assegno lo studente vincitore dovrà superare gli esami previsti annualmente dal piano di studi ed ottenere una votazione media non inferiore a 24/30. La borsa di studio è rivolta a studenti in condizioni economiche disagiate e quindi nel bando di concorso sono previsti redditi familiari complessivi, per l’anno 2020, non superiori

ai seguenti limiti:

Famiglia di 1 componente €. 18.000,00 – ” 2 componenti €. 26.000,00 – ” 3 ” €. 38.000,00 – ” 4 ” €. 46.000,00 – ” 5 ” €. 52.000,00 – ” 6 ” €. 59.000,00 – ” 7 ” €. 66.000,00. Per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare viene determinato un aumento dei limiti di reddito di €. 7.000,00.

Le domande di ammissione al Bando di concorso dovranno essere indirizzate al Presidente della Fondazione Michelangelo Gaia presso la sede del Comune di Brescia Piazza della Loggia, 1. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente, alla Segreteria della Fondazione 3336722758 o presso le due amministrazioni comunali interessate.

“Sono molto contento che sia disponibile una nuova borsa di studio della Fondazione Gaia – commenta il vicesindaco di Moncalvo Andrea Giroldo – Io stesso, in passato, ho potuto condurre i miei studi grazie a queste risorse economiche e quindi sono conscio dell’importanza che rappresentano per gli studenti meno abbienti. Auguro in bocca al lupo e buono studio a tutti i candidati”

Al seguente link bando e domana di adesione: https://www.comune.moncalvo.at.it/it/news/bando-di-concorso-per-borsa-di-studio-1