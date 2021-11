Momento di preghiera e condivisione alla Mensa sociale ad Asti

In occasione della Giornata Mondiale dei poveri, alla Mensa sociale di Asti è stato organizzato un momento di riflessione e preghiera.

“Durante tutto l’anno – spiega l’Assessora Mariangela Cotto – sono stati sempre più frequenti gli incontri tra gli amministratori comunali, le associazioni di volontariato presso la mensa sociale in Via Genova 30 per cercare di capire le concrete esigenze dei poveri e per dare voce ai poveri nel rispetto della loro dignità.

Non poteva quindi mancare un momento di riflessione e di preghiera per meglio comprendere il senso della giornata mondiale dei poveri.”

La preghiera, preparata da Suor Luigina con le consorelle Suor Rachele e Suor Glenda, è stata condivisa da tutti i presenti e ha preceduto alcune riflessioni sulla speranza per il futuro e sulla responsabilità individuale che ogni cittadino deve assumere perché Asti possa diventare veramente Città del Rispetto.

Il momento della preghiera è stato condotto da Suor Luigina ed hanno partecipato Mariangela Cotto, Arnaldo Malfatto, presidente della One More Life, altri volontari e i vigili urbani.

Il pranzo dei poveri è stato arricchito con l’antipasto.

Questo incontro rappresenta un’altra tappa di un percorso di supporto costante da parte del Comune e delle realtà del territorio. Questa estate sono stati realizzati lavori di miglioramento della Mensa Sociale mentre ricordiamo anche il contributo economico del Rotary nello scorso mese di maggio.