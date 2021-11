Mombello, successo di panettoni e pandori solidali degli Alpini

Anche quest’anno ha riscosso grande successo l’iniziativa del gruppo alpini di Mombello-Zenevreto, ad oggi sono già stati venduti oltre 500 confezioni tra panettoni e pandori, esaurendo completamente le scorte disponibili.

Nei giorni scorsi la comunità mombellese aveva già risposto positivamente a questa iniziativa e nel fine settimana del 1° novembre tra sabato e domenica alcuni alpini volontari si sono alternati allestendo alcune postazioni nel capoluogo e in tutte le frazioni in occasione delle celebrazioni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. E anche nei giorni successivi hanno distribuito i dolci natalizi ai cittadini che nonostante il periodo difficile non hanno fatto mancare un grande gesto di solidarietà in favore dei più deboli. Ricordiamo che come sempre gli utili derivanti dall’operazione saranno interamente devoluti a favore di progetti di utilità pubblica e per il proprio territorio ed inoltre per sostenere il progetto 2021 Campi Scuola A.N.A.

L’ Amministrazione Comunale e la popolazione tutta coglie l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno acquistato i panettoni/pandori così come i volontari del nostro Gruppo Alpini che stanno contribuendo così alla realizzazione di questi importanti progetti.