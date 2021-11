Mombello, gli eventi per il Natale 2021

Anche quest’anno il Circolo Ancol di Mombello Monferrato in collaborazione con il Mercatino ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale propone nuove iniziative per il periodo delle feste natalizie.

Il primo evento/concorso si chiama “Incorniciamo il Natale” che prenderà il via il 24 dicembre e terminerà il 2 gennaio. I partecipanti dovranno far uso della propria creatività per produrre dei quadretti e/o cornici contenenti temi natalizi, naturalmente realizzati a mano artigianalmente utilizzando qualsiasi tipo di materiale uno abbia a disposizione.

Con i quadretti realizzati verrà allestita una mostra a cielo aperto lungo la via centrale del Capoluogo.

Per partecipare sarà necessario consegnare le opere realizzate entro il 23 dicembre contattando il n. di cell. 349 5229939. Per chi non potesse recarsi a consegnare personalmente le opere sarà sufficiente inviare una foto delle stesse utilizzando whatsapp allo stesso numero.

Dal 26 dicembre fino al 2 gennaio verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Circolo tutte le fotografie e sarà possibile cliccare su quelle preferite per indicarne la preferenza.

I vincitori verranno premiati con prodotti tipici del territorio il 6 gennaio.

Per i più piccini, ma non solo, invece ritorna “Caro Babbo Natale,” dopo aver scritto la letterina bisognerà imbucarla entro il 23 dicembre nella cassetta che troverete in via Roma 35 a Mombello (appena sotto a quella del Circolo) già a partire dal 1° dicembre.

Una giuria qualificata sceglierà le più significative che verranno premiate il 6 gennaio.

P.s. per coloro che risiedono troppo lontano sarà possibile inviare le letterine tramite mail al seguente indirizzo: circolomombello@libero.it