Miss Italia: ecco le 9 candidate dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta

Ecco le 9 miss che rappresenteranno il Piemonte e la Valle d’Aosta alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma domani e dopodomani a Roma. Finalmente le ragazze valdostane tornano in prefinale nazionale: quest’anno ce ne sono due, Miss Valle d’Aosta Eliana Moise e Miss Miluna Piemonte e Valle d’Aosta Irene Motto Ros, entrambe studentesse di 19 anni. In Piemonte e Valle d’Aosta il concorso è unificato e sovente, in passato, sono state le ragazze piemontesi a rappresentare la Valle in assenza di finaliste aostane.

LE 9 MISS

– Miss Piemonte, Masiel Tomalino, 21 anni, studentessa di Economia e Statistica, ha origini italo-cubane. Nata a Torino da papà italiano e mamma cubana. Ama la danza e il canto. Capelli e occhi neri, è alta 1,65.

– Miss Valle d’Aosta, Eliana Moise, 19 anni, studia al liceo scientifico e vive a Saint Vincent (AO) ma è figlia di genitori rumeni: la mamma è di Craiova, il papà di Ploiesti. Dall’età di 8 anni gioca a pallavolo: è cresciuta nella squadra del CSI Chatillon, dove ha disputato diversi campionati giovanili arrivando a vincere il titolo nazionale alle finali under 14. Da un paio d’anni milita in serie D: prima è stata in forza al Fenusma in Valle d’Aosta, ed ora gioca nel Rivarolo Canavese. Ha capelli biondi e occhi azzurri, è alta 1,79.

– Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta, Sakina El Kabbouri, 27 anni nata a Susa (TO) e residente ad Avigliana (TO), studia economia e statistica. Figlia di genitori marocchini, balla la danza del ventre. Capelli castani e occhi neri, è alta 1,65.

– Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta, Francesca Bessone, 26 anni, nativa di Desenzano del Garda ma residente a Gattico-Veruno (NO). Di professione carabiniere, lavora a Borgomanero, in provincia di Novara. L’anno scorso aveva partecipato al concorso in Friuli Venezia GIulia, allora risiedeva a San Giorgio di Nogaro (UD). Capelli e occhi castani, è alta 1,70.

– Miss Miluna Piemonte Valle D’Aosta, Irene Motto Ros, studentessa 19 anni, di Aosta, capelli biondi occhi marroni, alta 1,74.

– Miss Cinema Piemonte Valle D’Aosta, Rebecca Arnone, 19 anni di Torino, studia Biologia. Pratica tiro sportivo e tiro a segno nazionale. Capelli biondi e occhi castani, alta 1,78.

– Miss Rocchetta Bellezza Piemonte Valle D’Aosta, Sara Cordone, 22 anni di Arquata Scrivia (AL), studia Biologia, ha suonato il piano e praticato pallavolo per tanti anni. Capelli biondi e occhi castani, è alta 1,70.

– Miss Be_Much Piemonte e Valle d’Aosta, Carlotta Necchi, 21 anni di Valenza (AL), laureata in Biotecnologie, ha praticato ginnastica artistica per 17 anni. Capelli neri e occhi verdi, è alta 1,67.

– Miss Sport Piemonte e Valle d’Aosta, Erika Russo, 20 anni di Collegno (TO), lavora come consulente del lavoro per la gestione delle risorse umane. Ama ballare. Ha capelli biondi e occhi verdi, è alta 1,73.