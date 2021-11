“Materic Art. Vigne e tartufi”: ad Asti l’esposizione delle opere multisensoriali di Ezio Ferraris

Dopo il successo della douja d’Or, mentre “La botte dei ceppi animati” è ancora ammirabile nel cortile del Michelerio, l’artista Ezio Ferraris ritorna protagonista degli eventi astigiani che una esposizione, “Materic Art. Vigne e tartufi”, curata da Fabio Carisio di Art & Wine, che si terrà a Palazzo Alfieri in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Asti Palazzi del Gusto, in programma nel prossimo fine settimana.

Ezio Ferraris è un vignaiolo artista astigiano che con tartufi, foglie, argilla, zolfo, solfato di rame, vinacce, vinaccioli, corteccia, argilla e tralci di vite crea opere d’arte. Ma la genialità dell’artista non si limita a forgiare opere: va così oltre da trasformare la visita dell’esposizione in una esperienza multisensoriale. Se nelle opere sarà protagonista il tartufo, sia il bianco sia il nero, non ci si fermerà solo ad ammirarlo con la vista. C’è infatti un effetto speciale unico: un meccanismo meccanico/digitale che emette il profumo del Tuber magnatum Pico che si attiverà al passaggio del visitatore permetterà di ammirare l’opera osservandola, ma anche assaporandone i profumi, per un viaggio sensoriale speciale e sicuramente inatteso.

L’esposizione “Materic Art. Vigne e tartufi” sarà visitabile sabato 27 e domenica 28 novembre.