Lutto nell’Astigiano per la scomparsa di Giuseppe Moro, l’artista dei presepi

E’ spirato all’ospedale di Asti all’età di 82 anni l’artista dei presepi Giuseppe Moro. Era l’uomo per il quale era sempre Natale!

Da molti anni costruiva presepi per passione. Nato ad Ostuni (BR) nel 1939, viveva a Villata di Valfenera con la moglie Michela Napolitano, dalla quale ebbe quattro figli. Dopo una vita di intenso lavoro come piastrellista e muratore, andato in pensione, si dedicò a quest’arte che lo avvicinanva alla Natività vedendola in ogni luogo del mondo, da un trullo, al deserto, ad una capannetta. Realizzava queste opere d’arte con vari materiali, raccolti nelle spiagge della sua terra. Questi capolavori sono stati costruiti all’inizio con un impasto di calce (scagliola), poi sostituita dalla cartapesta, più leggera e quindi più facile da trasportare. A questo composto aggiungeva la creta che veniva usata per realizzare i tetti delle casette ed altri miniscoli suppellettili. I presepi, durante la costruzione, venivano anche dotati di un’illuminazione propria che ne valorizzava le parti più interessanti.

Moro vanta la costruzione di più di settanta presepi che facevano poi il giro della sua grande famiglia e furono esposti anche in alcuni negozi e mostre. I personaggi sono tutti realizzati da artigiani di Ostuni, molto caratteristici e curati nei minimi dettagli. “Ne ho costruiti tanti, ne ho anche regalati molti, altri sono in esposizione; i miei figli ogni anno ne portano a casa loro uno diverso per il periodo natalizio”, raccontava Moro qualche tempo fa. È stato molto suggestivo entrare nella casa di questo artista, là dove custodisce i suoi lavori; si rimane a bocca aperta perché ci si stupisce e ci si rende conto di che cosa è capace di fare un uomo con le sue mani e la sua fantasia. Ora le sue opere lo salutano e lo ringraziando come si fa ad un creatore. Il maestro è volato via.

Giuseppe lascia la moglie Michela, i figli Onofrio, Angelo, Eugenio e Roberto, il fratello Giovanni ed i suoi adorati nipoti. I funerali saranno officiati nella chiesa di San Pietro in Villanova alle ore 14,30 di lunedì 22.