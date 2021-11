Lutto nel mondo del vino: è mancato Lorenzo Corino, originario di Costigliole d’Asti

Il professor Lorenzo Corino, innovatore della rivoluzione gentile del vino secondo natura, è mancato ieri pomeriggio a Saturnia, in provincia di Grosseto, terra che lo aveva adottato.

Corino infatti è piemontese, nato in una famiglia di vignaioli che che producono nella frazione Corini di Costigliole d’Asti. Agronomo, ricercatore e autore di pubblicazioni tecnico-scientifiche Corino è stato un visionario del mondo vitivinicolo che con la sua rivoluzione gentile ha ribaltato saperi consolidati.

Da sempre attento alle produzioni agricole in armonia con il mondo rurale, implementa le gestioni ecosostenibili che valorizzino il “capitale terreno” e il buon uso delle risorse energetiche rinnovabili e lo fa in Toscana in quella Maremma selvaggia dove tornando alla terra d’origine del nonno è diventato nel 2013 il responsabile del progetto vitivinicolo della Fattoria La Maliosa che diventa la sua “palestra” dopo una luna carriera cattedratica conclusa da dirigente del centro di ricerca per l’enologia di Asti.

Gli anni trascorsi a La Maliosa gli permettono di proseguire e ampliare sul campo le sue ricerche. Il suo lavoro d’innovatore si esalta dopo l’incontro con l’imprenditrice Antonella Manuli con cui codifica un insieme di pratiche agronomiche per la produzione di uva e vino “naturale” che prenderà il suo nome: “Metodo Corino”.

Su e giù per le terre asoslate fra terra e mare Lorenzo Corino realizza nei vigneti unici de La Maliosa qualcosa di prezioso anticipando di almeno dieci anni tutti quri concetti di trandizione ecologica di cui tanto si parla.

