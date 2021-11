Lo spirito del Natale chiama, Asti risponde

E’ bastato un post sul gruppo Facebook “Asti” pubblicato da Anna Borrasi ed ecco che gli abitanti di Asti hanno subito fatto squadra per non farsi trovare impreparati all’arrivo del Magico Paese di Natale.

“Lancio un’idea – ha scritto Anna all’interno del post -. Abbelliamo i balconi in tema natalizio nel centro della città, in modo autonomo, per essere in linea con il clima del Magico Paese di Natale? Trovo che lo spirito rappresentato dal Natale, idealista, umano e fatto di buoni sentimenti possa essere un momento di crescita per tutti noi, per la città e per il messaggio di accoglienza dato ai turisti, anche a beneficio di tutte le attività e della stessa socialità umana. Tutto è positivo a sostegno della ripresa dopo due anni di pandemia che hanno messo a dura prova ognuno di noi.“.

Da quest’idea è nato un gruppo “Balconi in festa… il Natale Astigiano” che in poche ore ha raggiunto i 1400 partecipanti e che continua a crescere minuto dopo minuto. All’interno del gruppo tutti provano a dare il proprio contributo, chi invita amici ad iscriversi, chi lancia suggerimenti su come abbellire il proprio balcone e chi prova a ideare un contest per premiare la miglior decorazione. L’obiettivo è unico e condiviso: dimostrare che Asti sa fare squadra ed è in grado di accogliere i turisti in un’atmosfera unica.

“Balconi in festa è semplicemente partecipazione, per emozionarsi e vivere. Invitiamo tutti a sostenere l’iniziativa è ad aiutarci a realizzarla iscrivendosi al gruppo Facebook” ha concluso Anna.