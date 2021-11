L’Istituto Pellati protagonista degli Hackathon Digital Days, la maratona sul rilancio turistico, storico e culturale del territorio

Dal 20 al 22 ottobre si è svolto l’Hackathon Digital Days ad Acqui Terme, un percorso formativo che consiste in una vera e propria maratona progettuale durante la quale 60 studenti, provenienti da Istituzioni scolastiche di secondo grado del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, con l’aiuto di tecnici, esperti e formatori, hanno lavorato insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita ed al futuro sostenibile del territorio.

Quest’anno il progetto ha riguardato la possibilità di mettere a punto soluzioni innovative di imprenditorialità turistica che contribuissero ad innovare la customer experience, ideando nuovi modelli di business e valorizzando le risorse culturali, artistiche e paesaggistiche del territorio.

L’Istituto Nicola Pellati ha partecipato all’evento con quattro studenti, rappresentanti di tutti gli indirizzi (Aurora Canepa per il Liceo delle Scienze Applicate, Sonia Bocchino per la Ragioneria S.I.A. e Luca Cerutti per la Ragioneria A.F.M., Alessandro Fiscelli per l’Indirizzo Turistico) che hanno gareggiato in differenti squadre.

A tutti i team è stato richiesto di partire da un problema ben definito e radicato sul territorio del Monferrato, condizione fondamentale per individuare valide soluzioni in grado di superarlo, poiché l’evento aveva come obiettivo quello di pensare allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e lavorative al passo con le rinnovate esigenze dei territori turistici, che utilizzino ICT e che siano in grado di valorizzare le risorse ambientali, culturali ed economiche presenti.

Per gli studenti è stata un’esperienza di immenso valore formativo, perché tutti hanno avuto l’opportunità di apprendere le metodologie innovative di coprogettazione, di condividere la loro visione di società e di futuro, lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo scolastico, esponendo, durante la gara della giornata finale, le proprie idee e soluzioni davanti ad una giuria di altissimo livello, composta da esponenti del mondo delle Istituzioni e dell’Università. Al termine della maratona, dunque, tale Commissione di esperti ha selezionato il progetto migliore e proclamato i vincitori: il team di Aurora Canepa è risultato il migliore ed alla squadra è stata data la possibilità di acquisire nuove conoscenze e competenze partecipando ad altre iniziative formative future, previste per il 2022, presso l’Università degli Studi di Torino, continuando a sviluppare con maggior dettaglio la proposta progettuale esposta in finale.

Per rivedere la presentazione dei progetti delle diverse squadre e la premiazione del team vincente, è possibile collegarsi al link https://youtu.be/N93y8DoN3qQ