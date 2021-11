Le iniziative ad Agliano Terme per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ad Agliano sono in programma diversi appuntamenti giovedì prossimo, 25 novembre.

Si parte al mattino, in Piazza Roma: alle 8.30 il mercato settimanale vedrà con la partecipazione straordinaria di Marisa, creazioni con l’uncinetto, Francesca Pavese, Miele e prodotti dell’alveare, Poderi Sartoris, frutta, succhi e confettura.

Si prosegue alle 12 davanti alla Panchina Rossa, con l’intervento del Sindaco e l’Orecchio di Venere con la partecipazione della Croce Rossa, l’arma dei Carabinieri e il Parroco.

Seguirà aperitivo offerto da Silvia Castagnero Winery, dell’Associazione Barbera Agliano.

Al pomeriggio presso il Bar Pasticceria “Renzo”, alle 16.45, sono in programma letture per i più piccoli, età 6-10 anni, a cura della Libreria Il Salotto di Bea di Nizza Monferrato.

Al termine sarà offerta una merenda ai bambini

Mostra d’arte collettiva con opere di Gabriella Piccatto e Renato Milano

I posti sono limitati: alle letture per i più piccoli sarà possibile partecipare solo su prenotazione. Info e prenotazioni contattare Bea: 348 2710380

Richiesto il Green Pass dai 12 anni in su.

Gli organizzatori delle iniziative ringraziano in modo particolare i commercianti di Agliano Terme e chi parteciperà, il ricavato delle offerte verrà devoluto a favore del Centro Antiviolenza l’Orecchio di Venere per sostenere le donne che hanno bisogno di aiuto.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid.