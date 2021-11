L’astigiana Matilde Vitillo, astro nascente del ciclismo, sarà ospite a FuoriLuogo

Torna a FuoriLuogo la Pinta Sportiva, la rassegna di incontri condotta da Davide Chicarella.

Dopo aver potuto ascoltare l’olimpionica Alice Sotero, a salire sul palco del centro culturale di via Govone 15 sarà un’altra astigiana salita alle cronache nazionali grazie ai successi ottenuti: stiamo parlando di Matilde Vitillo [in centro nella foto], astro nascente del ciclismo azzurro, premiata come una delle migliori giovani promesse dello sport italiano. A soli 19 anni vanta infatti già numerosi successi nazionali e internazionali, tra cui soprattutto la conquista della maglia iridata nell’inseguimento a squadre nella rassegna mondiale juniores svoltasi in Germania nel 2019.

Insieme a Davide Chicarella sarà l’occasione per parlare di ciclismo italiano e mondiale, del suo stato di salute, e soprattutto scoprire più da vicino la giovane sportiva astigiana.

Appuntamento per giovedì 18 novembre alle 19. Prenotazioni: eventi@fuoriluogoasti.com

Accesso consentito con green pass