L’Asl AT incrementa i servizi di prossimità: a Valfenera punto prelievi e ambulatorio per la fisioterapia nei locali della RSA Zabert

I servizi territoriali dell’Asl At si arricchiscono di una nuova sede, a beneficio dei cittadini del Nord Ovest Astigiano: un punto prelievi e un ambulatorio per le prestazioni di fisioterapia saranno attivati a Valfenera, presso la Rsa Zabert.

La direzione generale dell’Asl ha infatti siglato una convenzione con la Fondazione “Residenza Anziani Zabert”, che consentirà l’avvio di queste nuove attività a partire dal mese di dicembre. L’accordo rientra nella politica di attenzione verso il territorio che l’azienda sanitaria ha deciso di perseguire in questi mesi, nell’ottica di potenziare i servizi, in particolare a favore della popolazione anziana, delle persone disabili e dei soggetti fragili.

“È il primo tassello di una serie di iniziative che siamo pronti a intraprendere d’intesa con amministrazioni comunali, strutture e associazioni di volontariato, per incrementare l’offerta di prestazioni sanitarie sul territorio e rendere più capillare la rete dei servizi di prossimità – spiega il Direttore Generale Asl At Flavio Boraso -. Più volte abbiamo sottolineato come nella sanità astigiana l’attività ambulatoriale e territoriale sia eccessivamente concentrata all’interno dell’ospedale, e sia necessario un riequilibrio che avvicini i servizi ai cittadini. Ed è in questa direzione che intendiamo muoverci”.

A Valfenera, la collaborazione fra Asl e Rsa riguarda strumentazione, dispositivi e personale impiegato, oltre alla messa a disposizione della struttura. Nei locali adiacenti agli spazi che già oggi ospitano i medici di medicina generale, sarà dunque possibile – su prescrizione del medico curante – prenotare ed effettuare l’esame del sangue, ricevere i referti clinici e usufruire del servizio di fisioterapia.

Nelle prossime settimane saranno stabiliti e comunicati gli orari di funzionamento dell’attività.