L’Apri Asti promuove l’incontro via zoom sullo “Stupro Emozionale” con la presentazione del libro Anima diAmante

APRI ASTI e Movimento ACTA (Azione Contro Truffe Affettive e Lotta alla Manipolazione e Crimine Informatico) promuovono per la giornata internazionale contro la violenza di genere un incontro per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di una forma di violenza psicologica, ancora troppo poco conosciuta: lo stupro emozionale.

Si tratta di un sofisticato raggiro, che facendo leva su affetti, sentimenti e amore riesce a mietere vittime ovunque, soprattutto donne, che, secondo l’Osservatorio ACTA sono ben il 93%. Dietro a queste frodi informatiche e reati contro la buona fede c’è una nascosta criminalità organizzata altamente specializzata che, adeguandosi ai tempi del “digitale”, ne ha fatto uno dei suoi businness preferiti perché sovente si resta impuniti.

Verrà presentata la pubblicazione del libro autobiografico “Anima diAmante” scritto da Rossana Tescaroli, referente ACTA per il Triveneto che spiega passo dopo passo la manipolazione da lei subita durante una cyber- truffa affettiva. E’ un libro molto intrigante ma anche un saggio che può essere adottato per corsi di formazione perché fa comprendere quali sono le conseguenze devastanti della dipendenza affettiva molto simili a quelle per la cocaina.

Modera l’incontro Renata Sorba, presidente APRI ASTI. Ne parleranno, oltre all’autrice, volontaria ACTA TRIVENETO, Jolanda Bonino Presidente Movimento ACTA, Liliana Ferrari, Analista profili falsi, volontaria ACTA Emilia Romagna, Maria Grazia Colombari, Docente ed autrice di saggi sulla Donna, Luciana Rinaudo, Presidente Associazione Donne Solidali di Chieri e volontaria ACTA, Gianni Candelo, Volontario ACTA Piemonte, Paola Lai, Volontaria ACTA Sardegna, Betta Bossi, Volontaria Valli di Lanzo (To), Isabella Ventarola, Volontaria ACTA Puglia.

L’evento avverrà via Zoom giovedì 25 novembre, alle h 17,30. Gli interessati potranno chiedere il link scrivendo a: actaitalia2014@gmail.com

Anima diAmante copertina cartaceo