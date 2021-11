L’annullo filatelico di Poste Italiane alla Fiera del Tartufo di Moncalvo

Moncalvo è uno dei Comuni del Piemonte scelti da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale delle comunità.

E’ infatti stato realizzato un annullo filatelico per celebrare la “67° Fiera del Tartufo”, che è stato disponibile domenica scorsa 31 ottobre in piazza Carlo Alberto. L’annullo e le cartoline pubblicate in edizione limitata per l’occasione hanno voluto celebrare la “storia profumata al tartufo”.

Alla cerimonia di bollatura hanno partecipato le Istituzioni. Per Poste Italiane erano presenti: Concettina Restuccia, direttrice della Filiale di Asti e Filippo Costa, Responsabile Commerciale di Filiale.