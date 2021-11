L’allarme del sindaco COISP: “Carenza di personale alla Sezione Polizia Stradale di Asti e del Distaccamento di Nizza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindacato di Polizia COISP MOSAP ULPS Asti

Questa Segreteria Provinciale vuole rappresentare, la perdurante situazione deficitaria dell’organico della Sezione Polizia Stradale di Asti e del dipendente Distaccamento di Nizza Monferrato.

Tale situazione comporta una generale difficoltà nella gestione dei servizi con conseguenze negative sulla sicurezza per i cittadini della provincia di Asti, nonché per i pochissimi poliziotti che vi prestano servizio.

In particolare, sulla base degli organici riferiti alle tabelle ministeriali, la Sezione Polizia Stradale di Asti e il Distaccamento di Nizza Monferrato, dovrebbero essere composti da 67 unità, suddivisi in 48 per la Sezione e 19 del reparto distaccato, ma attualmente consta di solo 42 dipendenti totali (31 in Sezione e 11 al Distaccamento).

Questa carenza quantificata in ben 25 poliziotti è notevole e crea un’elevata, nonché correlata gravosità dei servizi da svolgere, necessari ed e indispensabile per la sicurezza stradale di questa provincia.

Questa diminuzione drastica del personale in questi ultimi anni, è dovuta da personale che ha cessato il servizio per limiti di età, per dimissioni anticipate, nonchè a personale destinato ad altri incarichi (trasferimenti presso Sezione di P.G. presso le Procure), mai reintegrati.

Infine, occorre evidenziare un dato molto preoccupante, riferito all’età media del personale in servizio che è di anni 50,2, circostanza tale da far presupporre un’ulteriore riduzione per raggiungimento dei limiti di età, nell’immediato futuro e tale da creare una problematica allarmante.

Tutto questo comporta anche a non garantire, quella professionalità maturata non trasmessa alle nuove generazioni di personale venute a mancare in questo reparto

Asti, 06 novembre 2021

Il Segretario Generale Provinciale Asti

Salvatore Curcio