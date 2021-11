L’aggiornamento dell’Asl di Asti sul focolaio Covid al reparto medicina A dell’ospedale Cardinal Massaia

L’Asl di Asti ha comunicato oggi un aggiornamento sul reparto di Medicina A dell’Ospedale Cardinal Massaia, dove la scorsa settimana si era verificato un focolaio di positivi al Covid (vedi correlato).

“Tutti i pazienti ricoverati e il personale sanitario operante nel reparto sono stati sottoposti nelle ultime ore a un ulteriore tampone per accertare che non fossero in atto nuovi contagi Covid: tutti i tamponi sono risultati negativi.

In questi giorni, nonostante non si siano verificati altri casi di positività, l’Asl At ha comunque deciso di mantenere la sospensione delle visite ai pazienti ricoverati in Medicina A oltre che dei nuovi ricoveri in reparto, nell’ottica di tutelare i pazienti e i visitatori esterni da ulteriori rischi, in una opportuna logica di prudenza e di cautela che ha consentito di contenere i contagi.

Se la situazione permarrà invariata, nella giornata di domani si procederà con la sanificazione della Medicina A, in vista della riapertura del reparto” si legge nella nota dell’Asl Asti.