“La scuola chiama e il Rotary risponde con medicina amica e dintorni”: riprende il percorso formativo in collaborazione con l’Istituto Artom di Asti

Si è svolta questa mattina, mercoledì 17 novembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto Artom di Asti, la conferenza stampa di presentazione del progetto “La Scuola chiama e il Rotary risponde con Medicina amica e dintorni” per l’anno scolastico 2021/2022.

Riprende dunque, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il rapporto di collaborazione tra l’Istituto Artom e il Rotary Club Asti. L’interessante iniziativa coinvolgerà, tra febbraio e aprile 2022, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Asti e provincia, classi 3°-4°-5°, e gli insegnanti delle medesime.

Il ciclo di incontri “La scuola chiama e il Rotary risponde, con medicina amica e dintorni” nasce con l’intento di offrire ai ragazzi un’azione formativa nell’ottica della prevenzione, stimolandoli a esserne promotori attivi. Questo percorso formativo si articolerà in otto tappe, ciascuna delle quali di tre ore (tranne la settima e l’ottava, che saranno di 2 ore) complessive di attività didattica attiva-interattiva, che vedranno la partecipazione, in base all’argomento che verrà trattato, di più professionisti per ciascuna mattinata.

All’incontro sono intervenute le Autorità istituzionali, dalla Presidente Rotary Asti Dott.ssa Rossella Maggiora, al Dott. Giorgio Gianuzzi Prefetto Distretto Rotary 2032, passando per il Dott. Luigi Gentile, Assistente del Governatore Gruppo Piemonte Est Distretto 2032 e Presidente della Commissione del Rotary Club Asti, che ha progettato il percorso di Medicina Amica. In rappresentanza dell’Istituto Artom, il Dirigente Scolastico, Franco Calcagno, e la Professoressa, Chiara Cerrato.

Gli appuntamenti

1) “L’uomo e la donna di fronte alla vita di coppia” – Martedì 1 febbraio 2022, ore 9-12

Relatori: Dr. Maggiorino Barbero, Prof.ssa Nicoletta Biglia e Dr. Gino Montalcini

Salone Consiliare Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33, Asti

2) “Apri la bocca e…comincia il tuo percorso di salute – 1 ” – 9 febbraio 2022, ore 9-12

Relatori: Dr. Ferruccio Balistreri, Dr. Gianluca Ferrari, Dr. Renzo Gai e Dr.ssa Alessandra Verrua

Salone Consiliare Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33, Asti

3) “Apri la bocca e…comincia il tuo percorso di salute – 2” – Martedì 22 febbraio 2022, ore 9-12

Relatori: Dr. Mario Grassini, Dr. Paolo Pisani e Dr. Vincenzo Sorisio

Salone Consiliare Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33, Asti

4)“Anche l’occhio vuole la sua parte: patologie Oculistiche e ben oltre …” – Mercoledì 2 marzo 2022, ore 9-12

Relatori: Dr. Marco Cuffaro Russo, Dr. Claudio Pietro Nuti e Dr. Paolo Stobbione.

Salone Consiliare Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33, Asti

5) “Diamo “Cuore” alla vita, promuovendo uno stile di vita sano” -Lunedì 14 marzo 2022, ore 9-12

Relatori: Dr. Antonino Buscemi, Dr. Luigi Gentile e Dr. Marco Scaglione.

Salone Consiliare Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33, Asti

6) “RED.S, Relative Energy Deficiency in sport: La triade delle atlete e non solo” – Martedì 22 marzo 2022, ore 9-12

Relatori: Prof. Carlo Campagnoli e Dr. Luigi Gentile.

Salone Consiliare Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 33, Asti

7) ” Scoliosi, sport e zainetto” – Venerdì 1 aprile 2022, ore 17:30-19:30

Relatore: Dr. Vincenzo Salpietro

Discussant: Dr. Claudio Pietro Nuti e Dr.ssa Marina Prete

Aula Magna I.T.I.S. A. Artom, Via Romita 42, Asti

8) Cross Talking di fine percorso con le Istituzioni Locali sulla promozione della Cultura Vaccinale:

“COVID 19 e non solo…”

Lunedì 11 aprile 2022, ore 17:30-19:30

Aula Magna I.T.I.S. A. Artom, Via Romita 42, Asti