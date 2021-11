La rassegna culturale moncalvese “Block Notes” in trasferta al Museo Leone di Vercelli

Continua con Aleramo Onlus la rassegna dal titolo “Block Notes”, un vero e proprio carnet di appuntamenti che si susseguono nei pomeriggi dei venerdì del mese di novembre a Moncalvo, presso la Sala della Biblioteca Civica.

Dopo il debutto dello scorso weekend con lo scrittore monferrino Mattia Rossi, “Block Notes” proseguirà venerdì 12 novembre (ore 17.30) con la trasferta da Moncalvo a Vercelli a presentare, presso il Museo Leone, il libro di Aleramo editore “La regola delle Orsoline” al quale hanno collaborato Giuseppe Costanzo, Alberto Cottino, Giuseppina De Simone e Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

In collaborazione con il professor Gianni Mentigazzi, presidente dell’istituzione museale, e alla presenza delle autorità, si dialogherà sulla pubblicazione che vede la regola delle Vergini di S. Orsola della città e Diocesi di Casale Monferrato adottato dal Convento di Moncalvo ove visse e morì Orsola Maddalena Caccia.

Ciò è quanto traspare nella trascrizione annotata di Giuseppe Costanzo, un giovane cultore di storia, genealogia e araldica che annovera anche, alle sue spalle, la partecipazione come relatore ad alcuni convegni internazionali.

Il documento pubblicato appartiene all’archivio della famiglia Cuttica di Revigliasco ed è stato esposto per la prima volta durante una Mostra al Museo Civico di Moncalvo dedicata alla monaca pittrice. Perché promuovere tale pubblicazione? “L’associazione – precisano gli organizzatori dell’appuntamento – si è chiesta se le regole siano semplicemente tali o mantengano una valenza sociale e politica, degna di attenzione.” Il testo si arricchisce di un saggio della professoressa Giuseppina De Simone, docente di filosofia della religione presso la Pontificia Università Lateranense e direttore della rivista Dialoghi.

La pubblicazione è parte essenziale di un progetto “Orsola torna a casa” che ha trovato accoglienza presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli e che vuole ricordare come la pittrice avesse vissuto in quel di Bianzè, appartenendo alla Arcidiocesi di Vercelli, prima di trasferirsi con le sorelle, anch’esse orsoline, nel convento di Moncalvo (ora sede del Polo Museale e culturale della città monferrina) costruito dal padre Guglielmo Caccia.

Era perciò inevitabile documentare anche la raffinata poetica artistica di Orsola con l’ausilio del prof. Alberto Cottino docente di Stile, storia dell’arte e del costume presso l’accademia Albertina di Torino. Saranno presenti all’evento il prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, attuale sindaco di Alessandria, il prof. Alberto Cottino e Giuseppe Costanzo che illustreranno i vari aspetti della pubblicazione.

Per l’occasione sarà esposta ai partecipanti un’opera inedita di Orsola Maddalena Caccia che un collezionista privato gentilmente presta per l’occasione. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Museo Leone e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.