La programmazione settimanale del Cinema Lumière

Il Cinema Lumière si prepara ad una nuova settimana di programmazione.

Continuano le proiezioni di “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano per la regia di Guido Chiesa. Una grande coppia di attori per una commedia con interessanti spunti di riflessione.

Tra novembre e dicembre il Cinema occuperà cinque lunedì con altrettanti documentari in una rassegna dal titolo: Donne, Popoli, Lavoro, Resilienza.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 15 novembre con: “Nilde Iotti, Il tempo delle donne” per la regia di Peter Marcias con la partecipazione di Paola Cortellesi.

Da Giovedì 11 novembre entrerà in programmazione “Per tutta la vita“, film commedia con Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri e Carolina Crescentini.

Gli orari di programmazione:

Martedì 2 e mercoledì 3 novembre – ore 21:15 – Una notte da dottore

Giovedì 4 e venerdì 5 novembre – 21:15 – Una notte da dottore

Sabato 6 novembre – ore 19:15 e 21:30 – Una notte da dottore

Domenica 7 novembre – ore 17:00 – 19:15 e 21:30 – Una notte da dottore

Lunedì 8 novembre: nessuna proiezione

Martedì 9 e Mercoledì 10 novembre – ore 21:15 – Una notte da dottore

Giovedì 11 e Venerdì 12 novembre – 21:15 – Per tutta la vita

Il cinema ricorda che è buona cosa presentarsi con leggero anticipo e con un foglietto sul quale siano scritti il cognome, il nome ed il numero di telefono per la tracciabilità. Sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, anche il Green Pass. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.