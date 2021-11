La programmazione della settimana al Cinema Lumière tra film e documentari

Ultime due proiezioni, al Cinema Lumière, di “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano per la regia di Guido Chiesa. Una grande coppia di attori per una commedia con interessanti spunti di riflessione.

Tra novembre e dicembre il Cinema occuperà cinque lunedì con altrettanti documentari in una rassegna dal titolo: Donne, Popoli, Lavoro, Resilienza.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 15 novembre con: “Nilde Iotti, Il tempo delle donne” per la regia di Peter Marcias con la partecipazione di Paola Cortellesi.

Lunedì 22 novembre, invece, verrà proiettato “Magar Women“: l’originale e affascinante esperienza delle donne di Nangi (Nepal). Il biglietto avrà un prezzo di €5 a persona.

Da Giovedì 11 novembre entrerà in programmazione “Per tutta la vita“, il film-commedia con Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini e Fabio Volo.

Ecco, dunque gli orari di programmazione:

Martedì 9 e mercoledì 10 novembre – ore 21:15 – Una notte da dottore

Giovedì 11 e venerdì 12 novembre – 21:15 – Per tutta la vita

Sabato 13 novembre – ore 19:15 e 21:30 – Per tutta la vita

Domenica 14 novembre – ore 17:00 – 19:15 e 21:30 – Per tutta la vita

Lunedì 15 novembre – ore 21:15 – “Nilde Iotti, Il tempo delle donne”

Martedì 16 e mercoledì 17 novembre – ore 21:15 – Per tutta la vita

Giovedì 18 e venerdì 19 novembre – 21:15 – Per tutta la vita

Il cinema ricorda che è buona cosa presentarsi con leggero anticipo e con un foglietto sul quale siano scritti il cognome, il nome ed il numero di telefono per la tracciabilità. Sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, anche il Green Pass. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.