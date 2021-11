“La notte del Capitano e altre storie di Langa”: Mario Zunino presenta il suo libro alla Biblioteca Civica di Moncalvo

Una nuova casa editrice indipendente, autori piemontesi e simboli tratti dall’enogastronomia locale che tracciano l’identikit di ogni pubblicazione.

Si parla di Buendia Books, una giovane casa editrice indipendente (e non a pagamento) che pubblica opere di autori che abitano in Piemonte. Il nuovo progetto editoriale sarà presentato venerdì 19 novembre alla Biblioteca Civica di Moncalvo in occasione della presentazione del libro “La notte del Capitano e altre storie di Langa” di Mario Zunino, autore che vive parte dell’anno nelle Langhe, vicino a Cortemilia.

La sua è una raccolta di tredici storie nelle quali il tempo scorre a ritroso, dai giorni nostri (Il Professore) a un’imprecisata epoca feudale (Il gufo delle Fascinete, Il dono della civetta). Il fulcro sono le Langhe Alte, le colline fra il basso corso del Tanaro e la Bormida di Spigno, ricche di storia, leggende e sapori che non svaniscono. Il linguaggio, spesso punteggiato da espressioni dialettali, latinismi, termini francesi, spagnoli e russi, dipinge contesti realistici nei quali si intrecciano l’elemento magico, il rispetto per gli elementi naturali e soprattutto le figure della masca e del mascún (come quelle descritte da Davide Lajolo ne I mè), non necessariamente malvagi, più spesso benevoli guaritori che conoscono erbe, antichi rituali e rimedi.

La quarta di copertina è di Livio Musso, scrittore e regista, la prefazione di Piercarlo Grimaldi, ex rettore Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il libro, pur essendo uscito alla fine del 2020, in tempi difficili, è riuscito ad arrivare al cuore del pubblico con una distribuzione in anteprima nelle edicole locali e poi nelle librerie e negli store on line di tutta Italia, ricevendo ottimi riscontri e recensioni.

Venerdì 19 novembre alle 17,30 Mario Zunino incontrerà in presenza le lettrici e i lettori, in occasione della presentazione che si svolgerà presso la Biblioteca Civica di Moncalvo (ingresso da piazza Buronzo, 2), nell’ambito della rassegna “block notes – appunti per riflettere” a cura di A.L.E.R.A.MO. Onlus. L’autore dialogherà con la presidente di A.L.E.R.A.MO. Maria Rita Mottola e con Francesca Mogavero di Buendia Books.

La casa editrice Buendia Books

Le opere della casa editrice Buendia Books, sono disponibili in formato cartaceo e digitale, riportano in aletta o in quarta tre simboli, tratti dall’enogastronomia locale, che ne tracciano un identikit dal punto di vista del formato (Barrique, Douja, Fiaschetta), del genere (Vermouth, Plin e Cri Cri, ovvero gialli-noir, narrativa e letteratura per bambini e ragazzi) e tempo dell’autore (Novelli per i contemporanei e Moscati per i vintage). “Abbiamo creato inoltre gli Shottini, una serie di storie esclusivamente in ebook, disponibili su Amazon Kindle a 89 centesimi, e il Simposio, progetto dedicato a opere di saggistica e attualità, combinando qualità e validità dei contenuti a uno stile divulgativo e coinvolgente” spiega Francesca Mogavero che continua: “In generale, le tematiche e le ambientazioni spaziano dalle nostre colline all’isola di Malta, dallo spazio profondo al Paleolitico finalese. Il legame con il Piemonte resta però fondamentale, qui abbiamo dato vita a Buendia Books, qui abbiamo incontrato tante persone speciali: per questo, con la serie Douja, vogliamo celebrare doppiamente il nostro territorio: tra queste pagine troveranno infatti spazio autori “a Km 0″ come al solito, ma anche le opere saranno radicate alla nostra terra e ne racconteranno aneddoti e leggende, aspetti poco conosciuti, vie, gusti, profumi”.

Notizie sull’autore Mario Zunino

Mario Zunino è nato ad Asti nel 1944. Laureato in biologia, ha fatto il naturalista per tutta la vita, prima all’Università di Torino, poi a Palermo e infine a Urbino, dove è rimasto fino alla pensione. Per ricerca e formazione ha fatto viaggi e soggiorni in America Latina, in particolare in Messico: ha partecipato alla prima spedizione che ha esplorato un angolo dell’estremo sud-est del Paese e ha contributo a scrivere la relazione su cui il governo federale si è basato per richiedere all’UNESCO di dichiarare l’area Riserva della Biosfera del MAB (Man and Biosphere). In Ecuador segue, da più di trent’anni, la nascita e lo sviluppo della Riserva eco-sociologica Otonga e della Fondazione omonima. La narrativa è il suo secondo amore, negli ultimi anni ha partecipato a diversi concorsi, ottenendo premi e riscontri positivi. Ha trascorso quasi tutte le sue estati in una vecchia casa di pietra sulle Langhe Alte, dove continua a tornare ogni volta che può.

Il libro “La notte del Capitano e altre storie di Langa” è disponibile al costo di 10 euro o di 2,99 in formato e-book. Per info: info@buendiabooks.it, www.buendiabooks.it