“La musica impossibile”: l’incontro del Polo Cittativa per l’Astigiano e l’Albese con Alberto Banaudi sarà online

Riprendiamo e pubblichiamo il comunicato inviato dagli organizzatori della rassegna “Vecchie e nuove R-esistenze:… ancora Riconnessioni_4”.

Sabato 20 novembre alle 16, la nuova videoconferenza avrà per titolo “La musica impossibile. Orfeo, Ulisse e le sirene”. L’iniziativa, inserita all’interno del percorso “Vecchie e nuove R-esistenze:… ancora Riconnessioni_4” organizzato da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese – I.C. di San Damiano con Comune e Museo di Cisterna, con Comune di San Damiano, con Fra Production Spa, Lib. “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

L’incontro avrebbe dovuto tenersi in presenza ma, per problemi organizzativi, si terrà esclusivamente on line. Iscrizioni al seguente link: https://forms.gle/Y19jgzaQupZLEwvL7