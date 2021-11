La festa degli alberi con i bambini della scuola Savio e l’Associazione via Madre Teresa di Calcutta

Oggi, martedì 23 novembre, i bambini e le bambine delle classi III A e III B della scuola primaria Domenico Savio hanno partecipato presso il Parco Il Fontanino di Liot, alla messa a dimora di alcuni alberi donati all’Associazione via Madre Teresa di Calcutta dalla ditta Pregno.

I volontari dell’Associazione, aiutati dai bambini, hanno piantato gli alberi, ogni bambino ha poi interrato un bulbo. I bambini, dopo aver cantato un inno alla solidarietà e all’impegno civile, sono stati insigniti dalla Presidente dell’Associazione di un diploma di buoni cittadini ed ambientalisti (era presente anche per Legambiente Dapavo). Torneranno in primavera per vedere se i loro fiori sono cresciuti e se gli alberi hanno cominciato a produrre ossigeno.

L’esperienza è stata positiva e gioiosa per tutti e ha segnato l’inizio di una proficua collaborazione tra Associazione e Scuola che proseguirà durante l’anno scolastico

Il giorno 4 dicembre i bambini infatti forniranno alcuni oggetti prodotti dal loro da mettere in vendita nella Casetta del Magico Paese di Babbo Natale che quel giorno sarà gestita dall’Associazione. In primavera poi le classi torneranno al Parco e i volontari si sono offerti di creare per loro momenti ludici .