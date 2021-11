L’associazione Volontari Protezione Civile Città di Asti in questo periodo è attiva più che mai.

Questa mattina una squadra di 5 volontari è intervenuta su richiesta del comune, a San Marzanotto in strada San Cristoforo, per rimuovere una mole consistente di rifiuti ingombranti costituita principalmente da arredi in legno e residui provenienti da ristrutturazioni.

Nella stessa zona è stata anche rinvenuta una discarica di copertoni che sarà oggetto di un prossimo intervento di rimozione.

di 11 Galleria fotografica Intervento di pulizia San Marzanotto volontari Protezione Civile Città di Asti









“Fortunatamente la nostra associazione è costituita da persone preparate ma soprattutto volenterose, che non si tirano indietro di fronte a questo tipo di interventi in cui ci si sporca tra i rifiuti maleodoranti senza riscuotere molta gloria” commentano dall’associazione Volontari Protezione Civile Città di Asti. “Il decoro del territorio che ci circonda per noi è di primaria importanza, interveniamo in tutti quei luoghi in cui ASP con i propri mezzi non riesce ad operare.”