Incontro in Comune per il futuro della casa di riposo Città di Asti

Si è riunita oggi in Comune ad Asti la Commissione Consiliare Politiche Sociali, alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, per incontrare Mario Pasino, attuale Commissario della Casa di Riposo Città di Asti , per ricevere aggiornamenti e confrontarsi sul futuro della Struttura.

All’incontro hanno preso parte Roberto Giolito Dirigente dei Servizi Sociali, Elisa Monticone Vice Direttrice della Casa di Riposo Città di Asti, il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali Gianbattista Filippone ed i Consiglieri Angela Motta, Paolo Bassi, Mario Vespa, Sutera Sardo Luciano e i sindacalisti Gianfranco Cerrato ( Fp Cisl), Roberto Gabriele ( Fp Cgil) e Dino Penso (Fp Uil) che hanno dichiarato di apprezzare la chiarezza del Commissario nel rendicontare la reale situazione dell’I.P.A.B. e dell’operato da lui svolto in questi 4 mesi.

Il Commissario Pasino ha aggiornato i presenti sui percorsi intrapresi a favore dell’Ente e sull’estensione dell’applicabilità del Superbonus 110% anche alle RSA.

“Un’opportunità a cui la Casa di Riposo Città di Asti non ha rinunciato” afferma il Commissario, “ottenendo il riconoscimento dei requisiti e un contributo di 19.000.000,00 di euro. Questo ci ha rincuorati”, continua il Commissario, “perché ci permette una riqualificazione dell’edificio e del Patrimonio che ci restituisce una posizione spendibile per un nuovo rapporto di fiducia con la Banca del territorio. Un rapporto che ci consentirebbe di ottenere un credito, per affrontare la quotidianità gestionale dell’Ente durante i due anni di lavoro necessari per la ristrutturazione. Si stanno già predisponendo gli atti per redigere un bilancio 2022 in pareggio, al fine di isolare le gestioni pregresse da affrontare con gli istituti di credito.”

“Il futuro della Casa di Riposo Città di Asti ci sta molto a cuore un pensiero comune, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, che unisce minoranza e maggioranza, e questo non può che essere un valore in più in un’azione di collaborazione verso la ripresa della Casa di Riposo della Città di Asti.”

La convocazione dell’incontro ha però creato malumori in particolare nella consigliera di minoranza Angela Quaglia che ha inviato una interrogazione urgente sulla casa di riposo in cui precisa di essere stata lei stessa a presentare un ordine del giorno sul tema e di non essere però stata invitata all’incontro. Per leggere l’interrogazione clicca qui -> Interrogazione Angela Quaglia casa di riposo e lo stesso Ordine del giorno inviato ->Odg_10-21

Foto da Sinistra: Assessore Mariangela Cotto, il Sindaco Maurizio Rasero, Gianbattista Filippone, Mario Pasino, Elisa Monticone, Roberto Giolito.