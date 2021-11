Incontro in Astiss sui risultati sperimentazione Verde Città di Asti

Lunedì 8 novembre 2021 si è tenuto presso il Polo universitario astigiano ASTISS – Rita Levi Montalcini un incontro di lavoro di esame dei risultati delle ricerche condotte nel contesto di Asti in riferimento al ruolo ed importanza del verde per il miglioramento dei parametri di qualità ambientale. Hanno partecipato all’incontro per il Comune di Asti, l’Assessore ai lavori pubblici Stefania Morra e l’Assessore all’Ambiente Renato Berzano, per ARPA Piemonte Sara Vazzola, Cristina Otta, Laura Erbetta, per l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna Rita Baraldi, Luisa Neri e Elisa Metruccio, per IPLA Fabio Petrella, per la Regione Piemonte il Giorgio Pelassa e per l’Università di Torino DISAFA Marco Devecchi.

La riunione è stata avviata dalla Dott.ssa Rita Baraldi che ha illustrato i risultati preliminari di una articolata sperimentazione sulla capacità del verde di cattura degli inquinanti ambientali e di limitazione del fenomeno delle isole di calore condotta presso il Parco della Resistenza ad Asti. Sono emerse attitudini differenziate da parte delle diverse specie vegetali a detossificare l’aria dai vari inquinanti presenti, anche grazie alla diversa capacità di intercettare e trattenere le micropolveri molto dannose per la salute umana. Questi studi condotti sia attraverso apposite analisi chimico-fisiche di campioni di materiale vegetale prelevato in loco, sia attraverso osservazioni al microscopio elettronico delle foglie, sono stati confrontati con le misure operate dall’ARPA di Asti grazie alle proprie centraline fisse e mobili illustrate dalla Dott.ssa Vazzola.

La ricerca condotta rappresenta una attività di grande interesse anche per la Regione Piemonte che andrà ad elaborare proprie disposizioni normative in tema ambientale anche sulla base dei risultati sperimentali ottenuti. Su questi aspetti hanno offerto un’ampia disamina sulle importanti ricadute operative il Dott. Petrella dell’IPLA e il Dott. Pelassa della Regione Piemonte. Il Prof. Devecchi dell’Università di Torino ha dato conto delle sperimentazioni in corso sulla valutazione dei servizi eco sistemici della parete verde realizzata sul nuovo edificio universitario a Torino in Piazzale Aldo Moro a lato di Palazzo nuovo.

Hanno, quindi, preso la parola l’Assessore Morra e l’Assessore Berzano che hanno illustrato quanto di recente realizzato per il miglioramento del verde nella Città di Asti, grazie a numerose nuove piantagioni di alberi, dando conto del proposito di tenere in grande considerazione i risultati delle sperimentazioni condotte per la prossima pianificazione a verde della Città di Asti.