Incontro con lo scrittore Paolo Milone, finalista al Premio Asti d’Appello per la classe 4 AS dell’Istituto Andriano

Si è tenuto venerdì 19 Novembre in videoconferenza un incontro della classe 4AS dell’IIS P. Andriano di Castelnuovo Don Bosco con lo scrittore Paolo Milone, autore del romanzo “L’arte di legare le persone” edito da Einaudi.

Il premio, con la collaborazione della Biblioteca Astense, per l’edizione 2021, ha coinvolto 148 allievi che frequentano dalla classe I alla classe IV di alcuni istituti superiori dell’astigiano, tra cui il nostro. Paolo Milone fa parte dei sette finalisti tra cui la giuria popolare, composta da giovani, avvocati e magistrati, proclamerà il vincitore, appunto “in appello”. Le insegnanti referenti del progetto nella scuola sono state la prof.ssa Vanda Peira, di italiano e storia, e la prof.ssa Graziella Deideri, di psicologia. Da anni gli studenti dell’IIS Andriano partecipano alla giuria giovane del premio Asti d’Appello, che costituisce un’occasione per coinvolgere i ragazzi delle scuole dell’astigiano e renderli un po’ protagonisti, un modo per incentivare la lettura e la familiarità con i libri e la letteratura.

Domenica 28 Novembre ci sarà la proclamazione del vincitore, come di consueto, al teatro Alfieri di Asti e vi parteciperanno 5 delle nostre studentesse accompagnate dalle docenti referenti.