Disagi per chi sta percorrendo il tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto in direzione Torino compreso tra i due caselli astigiani, Asti Est e Asti Ovest, si è verificato un incidente stradale di cui non si hanno ancora informazioni in merito ai mezzi coinvolti e alla dinamica. Sul posto i mezzi di soccorso.

In direzione Torino si stanno formando code e rallentamenti.