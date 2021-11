Incidente sull’autostrada A21: tir si schianta all’ingresso dell’area di servizio di Villanova d’Asti

Un incidente è accaduto oggi pomeriggio, venerdì 26 novembre, sull’autostrada A21 Torino Piacenza.

Un mezzo pesante che stava viaggiando in direzione Piacenza, si è schiantato all’ingresso dell’area di servizio di Villanova d’Asti Sud, travolgendo la segnaletica stradale e l’insegna del distributore di benzina. L’autista del mezzo pesante è rimasto cosciente ed è stato affidato alle cure del personale del 118 accorso sul posto, insieme agli ausiliari della viabilità dell’autostrada, la polizia stradale e i Vigili del Fuoco, intervenuti con i volontari di Villanova, e le squadre di Asti e Chieri.

L’autostrada non è stata chiusa, così come l’accesso all’area di servizio in quanto il tir è uscito di strada tra la corsia di ingresso e la carreggiata dell’autostrada, fermandosi sul prato.