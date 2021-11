Incidente stradale sull’Asti Mare, coinvolte due vetture

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale Asti Mare.

All’altezza di Montegrosso d’Asti, due vetture si sono scontrate, con dinamica ancora in corso di accertamento; una persona è rimasta incastrata all’interno di una delle auto coinvolte ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Asti per estrarla ed affidarla alle cure del personale del 118 accorso sul posto con due ambulanze.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dai Carabinieri intervenuti insieme alla Guardia di Finanza.