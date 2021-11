Incidente stradale poco prima della mezzanotte di martedì 2 novembre, a San Damiano d’Asti.

Sulla strada che porta verso la frazione San Giulio, per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata su un fianco; sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Asti che hanno estratto l’occupante del mezzo rimasto incastrato all’interno. Dalle prime informazioni non avrebbe riportato ferite.