Incidente mortale nel Nord Astigiano tra Gallareto ed Aramengo

Incidente mortale sulle strade del Nord Astigiano. Un uomo, di circa 70, che era alla guida della sua auto, è uscito di strada per cause da accertare ed è stato trovato senza vita in un fossato tra Gallareto e Aramengo. L’allarme è stato dato intorno alle 14.30, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per fare luce sulla dinamica dell’incidente: se sia stato un malore fatale a portare l’uomo fuori strada o se sia deceduto dopo aver perso il controllo del mezzo.

Aggiornamento delle 16.30

I Carabinieri della Compagnia di Villanova, guidati dal capitano Chiara Masselli, hanno ricostruito l’intera vicenda.

Nella notte i familiari dell’uomo, non vedendolo rientrare a casa, hanno segnalato la scomparsa ai Carabinieri che hanno attivato il dispositivo di ricerca persone; nel pomeriggio di oggi è stato trovata l’auto con a bordo l’uomo senza vita. L’intervento del medico legale ha permesso di constatare che la causa della morte è stata un malore, non è ancora stato stabilito se questo sia avvenuto prima, causandola, o dopo l’uscita di strada.

Per il recupero dell’auto, finita nel fossato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti.