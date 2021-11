Incidente in Corso Volta ad Asti, coinvolte due auto

Un incidente è accaduto pochi minuti fa (ore 20,30) in Corso Volta ad Asti, con disagi per il traffico, bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Sono due le vettura coinvolte nel sinistro, di cui non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, una Lancia e un Suv. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto: carabinieri, polizia e polizia locale. Non si conoscono le condizioni delle persone occupanti dei mezzi coinvolti nell’incidente.