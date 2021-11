Incidente a Vigliano d’Asti, auto fuori strada

Un incidente stradale è accaduto questa mattina, martedì 23 novembre, a Vigliano d’Asti.

Sulla strada che porta alla parte alta del paese, all’altezza della distilleria, un’auto è uscita dalla carreggiata, per cause ancora in corso di accertamento, e ha sfondato un cancello finendo contro un trattore; una persona è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Asti per estrarla ed affidarla alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto. Non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.