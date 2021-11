Incidente a Nizza Monferrato sull’Asti Mare, scontro tra due auto

Oggi, venerdì 5 novembre, verso le 19 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili all’ingresso di Nizza Monferrato sulla ex statale Asti Mare.

Nell’impatto due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere dei mezzi coinvolti, e sono state estratte grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza il tratto di strada rimuovendo i veicoli incidentati. Sono in corso i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.

Le due persone estratte sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto; non si conoscono ancora le loro condizioni.