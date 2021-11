Inaugurata ad Asti la mostra “Luzzati, Calvino e il concetto di levità”

E’ stata inaugurata ad Asti, a Palazzo Ottolenghi, la mostra “Luzzati, Calvino e il concetto di levità” visitabile gratuitamente fino al 19 dicembre.

Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del FestivaLieve che per l’inaugurazione della mostra ha organizzato una conferenza concerto al Teatro Alfieri di Asti, con due ospiti d’eccezione: Miriam Meghnagi e Sergio Noberini.

Sul palco del Teatro Alfieri, a offrire il benvenuto della Città di Asti all’iniziativa promossa dall’associazione culturale Feed, sono saliti l’assessore alle manifestazioni di Asti Loretta Bologna, il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, il presidente dell’ATL Langhe, Monferrato Roero Luigi Barbero e il presidente dell’associazione Italia-Israele, avv. Luigi Florio.

Al noto giornalista e scrittore (e grande estimatore di Luzzati) Piero Negri Scaglione il compito di intervistare l’etnomusicologa Miriam Meghnagi e Sergio Noberini, il presidente di Lele Luzzati Foundation, direttore di Casa Luzzati e curatore della mostra. Sollecitata dalle domande del giornalista, Meghnagi si è soffermata sull’essenzialità della musica nella poetica delle levità caratteristica di Luzzati, mentre Noberini ha presentato l’esposizione che riunisce oltre 35 tavole che Lele Luzzati ha dedicato a Calvino e alle sue opere, dal Visconte dimezzato alle Città invisibili, fino alle Fiabe italiane.

Sul palco del Teatro Alfieri, Noberini ha annunciato di aver ritrovato un inedito: un bozzetto grafico realizzato per il Palio di Asti.

“Il progetto espositivo Luzzati, Calvino e il concetto di levità, promosso da FestivaLieve, che presentiamo oggi”, afferma Sergio Noberini, presidente di Luzzati Foundation, “si unisce ai programmi di Casa Luzzati, sede istituzionale della Lele Luzzati Foundation e nuovo polo culturale dedicato alla figura e all’arte del Maestro”.

Luzzati, Calvino e il concetto di levità è, nelle parole di Sergio Noberini, un progetto culturale di vasta estensione, che sarà indagato non solo attraverso le tavole, le illustrazioni, gli scritti ma anche attraverso la visione e l’analisi del documentario L’isola Calvino e del film di animazione Genova, sinfonia della città, che verranno proiettati in mostra.

Il taglio del nastro, a palazzo Ottolenghi, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Asti Maurizio Rasero e il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, ha preceduto una brillante visita guidata condotta dallo stesso curatore del progetto espositivo.

Soddisfatto Carlo Sorrentino, presidente di Feed, dichiara: «La mostra Luzzati, Calvino e il concetto di levità offre al pubblico una inedita chiave di lettura di due grandi interpreti del Novecento, come Lele Luzzati e Italo Calvino, e della loro simile poetica della levità. È stata una sfida impegnativa, che confidiamo venga apprezzata dal pubblico astigiano e dai turisti, come anche l’intero programma di FestivaLieve, che speriamo possa inserirsi come una proposta culturale di nuova energia nel già intenso calendario astigiano».