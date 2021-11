In attesa del presepe “in presenza” a Vezzolano, opere di Anna Rosa Nicola in esposizione ad Aramengo

Dopo l’edizione “virtuale” del 2020, mercoledì 8 dicembre si inaugurerà l’XI edizione del presepe di Anna Rosa Nicola all’Abbazia di Vezzolano.

Il presepe verrà allestito nella cosiddetta “foresteria”, non più nell’ambiente delle “cucine” troppo piccolo per accogliere il pubblico la cui affluenza è continuamente aumentata negli anni. Per questo motivo il mercatino dei prodotti artigianali verrà allestito in piazza Cav. Serra ad Albugnano.

In attesa di poter ammirare nuovamente la natività in miniatura, fino al 20 novembre nel Laboratorio Nicola ad Aramengo vi sono due esposizioni di opere dell’artista: MiniaNatura e Anteprima del Presepe. Sono visitabili il sabato tra le 15,30 e le 18, su prenotazione allo 0141909125.