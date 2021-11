Il treno storico come motore di sviluppo nei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: un convegno a Canelli

Il treno come motore di sviluppo nei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Questo il titolo del convegno che si svolgerà sabato 27 novembre al teatro Balbo di Canelli 8via dei Partigiani 15) e organizzato dal Club per l’UNESCO di Canelli e dalla Fondazione FS e che ha lo scopo di valorizzare la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, discutere il suo valore storico e culturale e di quanto possa essere, oggi come in passato, un enorme motore di sviluppo grazie ai treni storici in grado di riversare nel sito un grande numero di turisti.

La tratta ferroviaria Alessandria-Cavallermaggiore è stata inaugurata nel 1865 ed è stata di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto il sud Piemonte, senza non ci sarebbe stato futuro per l’industria vinicola piemontese in quanto permise la distribuzione in tutto il mondo dei suoi vini. Di conseguenza la viticoltura non avrebbero avuto lo sviluppo e l’importanza attuale e il 50° sito UNESCO italiano Patrimonio dell’Umanità: “Paesaggi vitivinicoli del

Durante il convegno verranno annunciate importanti iniziative per la valorizzazione tutto il territorio inserito nel 50° sito italiano Patrimonio dell’Umanità: “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. Fondazione FS e Rete Ferroviaria Italiana hanno appena concluso i lavori per il ripristino della “Ferrovia delle Langhe-Roero e Monferrato” nel tratto Alba–Neive, della linea Alessandria–Cavallermaggiore.

Sabato 27 novembre, dopo 11 anni di sospensione, un treno storico della Fondazione FS, partirà alle 9.10 dalla stazione di Torino Porta Nuova per giungere ad Alba alle 10.32, dove è prevista una breve cerimonia alla presenza delle Autorità. Alle 11.15 il treno storico, con trazione a vapore, ripartirà da Alba percorrendo il tratto ferroviario recuperato e in particolare la Galleria Ghersi, vero scoglio per la riapertura e il cui ripristino pareva, fino a poco tempo fa, impossibile. Il treno storico arriverà a Canelli alle 12.

Nel pomeriggio a Canelli è in programma il convegno (ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Qui per saperne di più:

Programma del Convegno

Il treno come motore di sviluppo nei paesaggi vitivinicoli del Piemonte:

Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

27 novembre 2021 – 15.00 – 18.00

Teatro Balbo – Via dei Partigiani, 15, 14053 Canelli (AT)

14.30 – 15.00 Registrazione partecipanti

15.00 – 15.10 Indirizzi di saluto

Edoardo Vallarino Gancia (Presidente del Club per l’UNESCO di Canelli)

Paolo Lanzavecchia (Sindaco di Canell)

15.10 – 15.20 Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo)

15.15 – 15.30 Marco Gabusi (Assessore Regione Piemonte Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione) – “Trasporto turistico e.trasporto pubblico locale: quali differenze e quali punti di convergenza”.

15.30 – 15.45 Claudia Maria Terzi (Assessore Regione Lombardia Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) – “L’esperienza della Regione Lombardia con i treni storici”.

15.45 – 16.00 Luigi Cantamessa (Direttore Generale Fondazione FS Italiane e Consigliere del Ministro della Cultura per le ferrovie storiche) – “La Fondazione FS Italiane dalla nascita nel 2014 al 2021 e la visione futura sul turismo ferroviario”.

16.00 – 16.15 Eraldo Botta (Sindaco di Varallo Sesia) – Best practice “Il treno del Sacro Monte” a

Varallo Sesia.

16.15 – 16.30 Claudio Colaizzo (Associazione Le Rotaie) – Best practice “Il treno dei parchi”.

16.30 – 16.45 Gianfranco Comaschi (Presidente del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e.Monferrato) – “Il treno, motore di sviluppo nel sito UNESCO”.

16.45 – 17.00 Michele Viale (Presidente e Amministratore Delegato ALSTOM Iferroviaria Spa) – “Il futuro del trasporto locale a idrogeno”.

17.00 – 17h.5 Conclude Giancarlo Giorgetti (Ministro dello sviluppo economico) – in attesa di.conferma.

17.15 – 18.00 Dibattito

18.00 Chiusura convegno

Modera il giornalista Sergio Miravalle