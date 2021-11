Il teatro di Moncalvo riparte e porta in scena Paolo Hendel, Corrado Tedeschi, Nino Formicola e molti altri

La stagione teatrale di Moncalvo ritorna dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia e ritrova una situazione ben diversa con il teatro civico Montanari che potrà tornare al 100% della capienza.

In programma, dal 19 dicembre 2021 al 7 maggio 2022, 8 spettacoli, quattro in abbonamento e quattro fuori abbonamento.

“Siamo molto entusiasti e fiduciosi per la stagione di prosa 2021 -2022 – dichiarano il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia e il vicesindaco Andrea Giroldo – è una stagione che ha in cartellone molti nomi nazionali di ottimo livello: speriamo che sia questo l’anno in cui il mondo del Teatro possa tornare a regime. Come sempre, Moncalvo è in prima linea”

“Il Teatro non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo, sull’opportunità della vita anziché la morte: il Teatro è lo strumento a cui l’umanità che affaccia sul Mediterraneo ricorre da ventisei secoli per leggere e capire se stessa – così il direttore del circuito Piemonte dal Vivo Matteo Negrin – tocca ora a noi continuare a farlo insieme, qui al Teatro Civico di Moncalvo, per superare le ferite del recente passato e per riappropriarci di uno spazio di verità indispensabile come non mai”

“Portiamo in scena otto spettacoli di assoluto valore – conferma il presidente dell’Associazione Arte & Tecnica e direttore artistico della stagione Mario Nosengo – come sempre spaziamo su tutti i generi: dalla musica, alla prosa, dai classici della commedia napoletana al musical. Dopo un anno di pandemia abbiamo fatto tanti sforzi per presentare un cartellone all’altezza del pubblico del teatro di Moncalvo, da sempre attento ed appassionato”.

Si comincia sabato 19 dicembre alle 21, con il concerto tributo (fuori abbonamento) agli ABBA , la mitica band svedese degli anni ’70, grazie al concerto ABBadream portato in scena dall’omonimo gruppo.

L’anno nuovo comincia invece sabato 29 gennaio alle 21, con lo spettacolo dedicato a Fausto Coppi: “Angelo Fausto Coppi, l’eroe nato contadino” con Nino Formicola e Sabina Maria Negri. Corrado Tedeschi, per la prima volta assieme alla figlia Camilla, saranno protagonisti invece della commedia di Gianni Tedeschi “Partenza in salita”, in scena domenica 13 febbraio alle 17.

Sabato 26 febbraio alle 21, invece, la compagnia “I Masaniello” proporrà un classico della commedia napoletana “Miseria e Nobiltà”. Comicità protagonista anche domenica 13 marzo alle 17, con la stand up comedy di Paolo Hendel “La giovinezza è sopravvalutata”, con la regia di Gioele Dix.

Tre gli spettacolo fuori abbonamento che concluderanno il cartellone. Domenica 27 marzo alle 17 il musical “Valjean” tratto da “I miserabili” di Victor Hugo con protagonista Fabrizio Rizzolo. Sabato 9 aprile alle 21 Giovanni Mongiano porterà in scena il classico di Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal”, mentre sabato 7 maggio alle 21 Agar Teatro porterà in scena lo stessa drammaturgia rivisitata in chiave postmoderna, con la pièce “Il Fu Mattia Pasquale”.

Il prezzo per l’abbonamento di prosa a 4 spettacoli, con posto unico per ogni ordine di posti è di 48 € .

Per i singoli spettacoli i prezzi sono i seguenti: platea, prima galleria centrale intero 18 €. Platea, prima galleria centrale ridotto* 15 € Seconda galleria centrale, prima galleria Laterale intero 15 €

Seconda galleria centrale, prima galleria Laterale ridotto* 12 €

Biglietto posto unico per lo spettacolo “Il Fu Mattia Pasquale” 15 €.

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo il giorno stesso dello spettacolo presso la cassa del teatro dalle ore 19.00.

E’ possibile prenotare i posti a partire da martedì 7 dicembre, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando una email a info@arte-e-tecnica.it.

Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo obbligatoriamente un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati saranno messi in vendita.

E’ possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.

Per gli acquisti on line: www.arte-e-tecnica.it

Gli abbonati della stagione 2021/2022 del Teatro Municipale di Moncalvo avranno la possibilità di poter riservare i propri posti acquistati in abbonamento al prezzo speciale di 12 euro, anche se non si ha diritto ad alcuna riduzione, per tutti gli spettacoli previsti fuori abbonamento, confermando al momento della prenotazione il proprio posto per gli spettacoli che si intende opzionare.