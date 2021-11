Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è operativo: il CSVAA supporta le associazioni

Dopo tanta attesa da oggi, martedì 23 novembre 2021, il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – è una realtà operativa e prende il via il processo di trasmigrazione delle OdV e delle APS che hanno provveduto agli adempimenti richiesti per il “passaggio”, in primis la modifica dello Statuto come indicato dalla Riforma del Terzo Settore.

Le organizzazioni iscritte nei rispettivi Registri regionali che vorranno poter fruire dei privilegi e dei benefici da sempre riservati al “volontariato” (iscrizione al Registro, 5×1000, esenzioni bolli, possibilità di fruire dei servizi del CSV, ecc.) dovranno necessariamente essere iscritte al Registro Unico che sarà il solo ed unico.

Il CSVAA è a disposizione per accompagnare e supportare le Associazioni in questo nevralgico ma fondamentale passaggio richiesto dalla Riforma del Terzo Settore.

Per maggiori informazioni sugli step operativi del RUNTS clicca QUI.