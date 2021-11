Il Premio Agrestino 2021 al giornalista Paolo Monticone

Paolo Monticone, giornalista esperto di temi agricoli, direttore di testate locali, per molti anni “colonna” della comunicazione per la Cia Agricoltori Italiani di Asti, ha ricevuto venerdì 12 novembre il Premio Agrestino 2021.

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente provinciale Alessandro Durando e dal presidente nazionale Dino Scanavino al Foro Boario di Nizza, in occasione della giornata di studio sulla corilicoltura. Componente del direttivo dei Pensionati Cia e della direzione regionale di Cia Piemonte, Monticone va a impreziosire l’Albo d’oro del Premio annuale dedicato al personaggio che si sia segnalato per la sua attività di valorizzazione e promozione del mondo agricolo e dei suoi “attori”. Dal 1987 ad oggi sono state insignite personalità della politica, della cultura, della scienza, dell’imprenditoria. Nel 2020 il Premio è stato consegnato ad enti, istituzioni pubbliche, forze dell’ordine, medici, infermieri e volontari che si sono spesi con dedizione assoluta e coraggio per contrastare l’emergenza Covid.