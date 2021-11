Il Milite Ignoto: scopriamo chi è

In questi mesi e settimane avrete sentito parlare di celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto. Ma chi è questo milite?

Il Milite Ignoto è un soldato italiano morto sul fronte durante la Prima Guerra Mondiale e sepolto a Roma all’Altare della Patria. La sua identità resta ignota, cioè sconosciuta, poiché il corpo fu scelto tra quelli di tutti quei militari caduti durante i combattimenti e privi di elementi che potessero permetterne il riconoscimento.

La tomba del Milite Ignoto ha quindi un alto valore simbolico. Rappresenta tutti i militari italiani che non sono più tornati a casa finita la guerra. È proprio davanti alla sua tomba a Roma che si svolgono ogni anno cerimonie ufficiali in occasione di festività civili con il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato. La tomba fu inaugurata il 4 novembre 1921 dopo il trasporto su un treno speciale da Aquileia (provincia di Udine) dei resti di un soldato.

Le celebrazioni nel centenario

Sono passati cento anni da quando quel soldato senza nome e senza identità morto in battaglia fu sepolto a Roma. Per porre l’attenzione sulla guerra e la sua brutalità a generazioni che per fortuna non ne hanno mai conosciuto l’orrore, sono state organizzate lungo tutto il 2021 celebrazioni e cerimonie che culmineranno il prossimo 4 novembre, giorno della commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

Cittadinanza onoraria

Una delle prime iniziative realizzate è stata quella di dare al milite ignoto la cittadinanza onoraria. Si tratta di un riconoscimento concesso da un comune ad un individuo ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere. Attribuire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto significa renderlo cittadino di tutte le città e quindi dell’intera nazione. Anche Asti e numerosi altri comuni della provincia hanno scelto di dare la cittadinanza a questo soldato sconosciuto che sarebbe potuto nascere ovunque, anche nel paese o città dove voi vivete. Qualsiasi famiglia purtroppo nel passato ha perso infatti un proprio caro durante le cruente guerre mondiali.

Anche Asti ricorda il Milite Ignoto

Asti ha deciso di celebrare il Milite Ignoto con diverse iniziative. È stata allestita la mostra “Divise e manifesti della Grande Guerra” al Teatro Alfieri che sarà aperta fino al 4 novembre dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Sono esposte uniformi da guerra e mimetica risalenti alla Prima Guerra Mondiale, manifesti e fotografie originali conservati nell’Archivio Storico della Città di Asti e una serie di scatti in bianco e nero fra trincee, fiumi e campi dove si è combattuta una delle più cruente guerre del Novecento.

Inoltre, sono stati proiettati diversi film e documentari, tra questi ad esempio “Gli altri Militi Ignoti” in ricordo dei moltissimi militari che anche nella Seconda Guerra Mondiale andarono incontro allo stesso crudele destino del Milite Ignoto, in Russia, in Africa, nei Balcani, oltre che sul territorio nazionale.

Le cerimonie termineranno giovedì 4 novembre quando in piazzale Penna ci sarà l’intitolazione Giardini Milite Ignoto con il lancio dei paracadutisti.

Alcune divise esposte nella mostra “Divise e manifesti della Grande Guerra”. In mezzo ai due manichini è possibile vedere una foto d’epoca dell’Altare della Patria di Roma durante la sepoltura del Milite Ignoto