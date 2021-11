Il compositore astigiano Fabio Mengozzi ospite di Radio Mozart Italia

Domani, sabato 27 novembre, alle 11, Radio Mozart Italia ospiterà il compositore astigiano Fabio Mengozzi.

Intervistato da Antonino Cicero per la rubrica settimanale “I Protagonisti”, Mengozzi presenterà la proprie musiche finora eseguite nelle più importanti sale non solo italiane ma anche: in Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Haiti, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Ucraina.

L’intervista può essere seguita sul sito dell’emittente: http://www.radiomozartitalia.com

Fabio Mengozzi collabora con la nostra redazione di ATnews curando la rubrica musicale “Il Tri-Angolo di Mengozzi” che ha cadenza mensile. Clicca QUI per accedere agli articoli.