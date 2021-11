In occasione del collocamento in quiescenza del CR Giuseppe Gallo, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, Ing. Giuseppe Calvelli, ha consegnato allo stesso una targa con la dedica di tutto il personale del Comando per ringraziare il Capo Reparto per l’attività svolta al Comando nel corso della sua lunga carriera e per augurare allo stesso un sereno futuro.