Il 19 novembre la Web Family di Asti organizza un evento legato alla moda

Si avvicina il terzo appuntamento degli Eventi di Settore della Web Family. Il prossimo, che si terrà il 19 novembre alle ore 21.00, presso i locali di Interauto in corso Alessandria 564, sarà quello dedicato alla Moda. Per l’occasione sfileranno 5 negozi e una sartoria presentando la moda autunno/inverno 21/22.

“Gli eventi di Settore – spiega Antonella Liguori , presidente della Web Family- nascono con il preciso intento di aiutare negozi di uno stesso settore a pubblicizzarsi sul nostro territorio e a collaborare tra di loro. La nostra è un’associazione no profit che aiuta le piccole e medie imprese dell’astigiano (ma l’intenzione è di svilupparsi via via su tutto il territorio nazionale) e questi eventi cercano di cogliere l’essenza di ogni categoria, in modo che siano “costruiti” su misura . Così abbiamo avuto un primo evento di settore , quello alimentare, organizzando una cena l’estate scorsa in un noccioleto con diversi prodotti alimentari di negozi associati. Poi l’evento dei bar, in piazza Roma a fine estate, consentendo agli ospiti di assaggiare diversi cocktails preparati dai nostri bar, ascoltando musica jazz.

Adesso è la volta dei nostri negozi d’abbigliamento. La sfilata ha avuto subito un grande consenso, tant’è che i posti sono subito andati ad esaurimento dopo pochi giorni dalla pubblicazione dell’evento sui social . I negozi che faranno sfilare le proprie collezioni sono: Sartoria Bongiovanni, Gilda, Dolcedonna, Risso Moda, Selfie e per i più piccoli , Bimbo Teo. È sempre emozionante organizzare questi eventi e questa volta avremo anche l’aiuto per la direzione artistica dell’evento , di Rita Pujia, conosciuta e apprezzata in Asti per aver diretto diverse importanti manifestazioni cittadine.

I posti a sedere purtroppo sono esauriti, ma per questo motivo faremo una diretta per poter seguire l’evento online su Facebook”