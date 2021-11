I matrimoni al Podere La Piazza di Costigliole d’Asti raccontati in un libro

Il Podere La Piazza, storico agriturismo di Costigliole d’Asti, è oggi anche un libro: è infatti disponibile in versione cartacea e in formato ebook il volume fotografico “Matrimoni al Podere La Piazza”.

Michela Surano, responsabile dell’Agriturismo e autrice dei testi e delle foto raccolte nel volume, spiega: “Ho inteso queste 122 pagine come un percorso da fare insieme ai miei lettori, che spesso sono stati o saranno anche nostri ospiti, alla scoperta dei dieci anni della nostra attività nel settore del wedding. Ogni foto racconta meglio di tante parole un momento, una coppia, un’atmosfera”.

Nel volume, che consta di 234 foto, sono riportati aneddoti, consigli ed esempi per chi deve organizzare il suo ricevimento nuziale, e i momenti chiave della storia del Podere. È possibile acquistare il libro “Matrimoni al Podere La Piazza” su Amazon in formato ebook a 10 euro a copia e direttamente presso l’Agriturismo in edizione cartacea a 18 euro.

Michela Surano è laureata in economia aziendale e responsabile del Podere La Piazza. L’Agriturismo Podere La Piazza è stato ricavato in un casale del XVII circondato dalla meravigliosa campagna piemontese, tra le Langhe e Monferrato e in una delle più importanti zone vitivinicole italiane. L’Agriturismo dispone di 9 camere dotate di tutti i comfort e di un rinomato ristorante per mangiare a Costigliole d’Asti i piatti tipici della tradizione piemontese e non solo. Può essere anche la location per eventi aziendali e matrimoni.