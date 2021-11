Grave incidente a Castagnole Lanze, muore un ciclista

Oggi pomeriggio a Castagnole Lanze è accaduto un gravissimo incidente mortale.

In località Valle Tanaro un ciclista è stato investito da un mezzo agricolo, ancora non si conosce la dinamica dell’incidente; le condizioni dell’uomo investito sono apparse subito molto gravi ed è intervenuto l’elisoccorso, ma purtroppo non c’è stata nulla da fare.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Asti, che hanno messo in sicurezza la strada, e la polizia stradale di Nizza Monferrato che ha eseguito i rilievi.