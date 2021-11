Grande entusiasmo a Cocconato per “Puliamo … Cocconato insieme”, una mattinata di pulizia organizzata dal comune in collaborazione con la ProCocco, la Polisportiva Cocco Sport, le associazioni del paese e le scuole.

Dalle 9 alle 12, una cinquantina di giovanissimi studenti, accompagnati da alcuni insegnanti ed altri adulti hanno ripulito le strade rimboccandosi le maniche con le pulizie organizzate suddividendosi in squadre che hanno raccolto un bel po’ di rifiuti come testimoniano le foto.

Dal concentrico fino alla Pieve e verso Cocconito, le squadre hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti in appositi sacchi poi raccolti dal Comune.